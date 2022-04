Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise değerli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Play-off hedefini kovalamamız için 4 maçımızı kazanmak ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyecektik. Geçen haftaki galibiyetten sonra puan farkını 4’e indirmiştik. Bu anlamda bu maç çok değerliydi. Kaybetmeye tahammülümüz yoktu. Maça da bu inanç ve organizasyonla başladık. Lig öyle bir yere geldi ki her puana, her takımın ihtiyacı var. Özellikle ihtiyacı olanın da kazanmaya başladığı haftalara girdik. Kocaelispor’da bireysel oyuncu kalitesi gerçekten kuvvetli, hoca değişikliğiyle de hava yakalamış ve Kocaeli atmosferiyle sert bir deplasman. Bunun da farkındaydık. Maça da iyi başladık. Golü de bulduk. Sonrasında her şeyin bizim için daha iyiye gideceğini düşünürken orta sahadaki basit top kaybından sonra anlamsız bir gol yedik ve rakibi maça ortak ettik. Yine basit top kaybından sonra duran top ve basit bir gol daha yedik.

Kocaelispor’un da ihtiyacı olduğu haftalar ve skoru korumak için oyunu bu tarafa doğru götürdüler. Biz de ikinci yarıdan itibaren gerekli riskleri alarak oyunu karşı tarafa yıktık. Pozisyon da bulduk fakat oyunun çok durması ve hakemin buna izin vermesinden dolayı oyunun ritmini bir türlü tutturamadığımız için oyunda üstünlük kuramadık. Sonuçta kaybettik, üzgünüm. Bu maçı kazansaydık play-off açısından değerli bir üç puan olacaktı. Fakat futbol böyle bir şey. Bu andan sonraki hedefimiz de tüm rakiplere karşı aynı ciddiyet ve organizasyonla oynamak ve oyuncu profilimizi gözden geçirerek ligi en iyi sıralamada bitirmek. Bu sonuç her iki tarafa da umarım hayırlı olur. Gerçekten üzgünüm" diye konuştu.

İHA