Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: 3-4 farklı kazanabilirdik

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, aldıkları galibiyetten dolayı oyuncu ve teknik heyeti tebrik ederek, “Bugün kazandığımız 3 puan, geçen hafta oynadığımız mücadelesi çok yüksek olan, 10 kişi kalmamıza rağmen kazandığımız galibiyetin daha anlamlı olmasını sağladı. Bugün, Manisa Futbol Kulübünün hedeflediği yere doğru gitmesine yardımcı olabilecek çok değerli bir 3 puan kazandığımızı düşünüyorum. Bunu da ligin bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek, oyun kalitesi iyi ve yeni hocayla başlayan bir ekibe karşı başarmış olmamız ayrı bir önem taşıyor.

Özellikle kırmızı karta kadar olan bölümde oyunu domine ederek, belki 3-4 farklı sonuca ulaşabilecek pozisyonları yakaladık. Oyuncularımı, teknik ekibi ve tüm personeli ayrı ayrı tebrik ediyorum. Umarım geçen hafta başlayan serinin devamı önümüzdeki haftalarda gelir. Çünkü Manisa Futbol Kulübünün hem oyuncu kalitesi hem de oynadığı oyun bulunduğu yerle örtüşmüyor. Maç maç bakıyoruz ve önümüzdeki her maç çok değerli. Her rakibe saygı göstererek hazırlanıyoruz. Umarım ulaşmak istediğimiz yerlere vesile olacak maçlar çıkarırız” diye konuştu.

İHA