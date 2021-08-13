Manisa FK tarihi sınavda

Siyah-beyazlı ekip sezon öncesi yenilenen kadrosuyla yarın İstanbulspor'a ilk hafta maçında konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak 90 dakikayı Kadir Sağlam yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig 'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa ekibi, transfer döneminde Dever Orgill, Andre Sousa, Leon Sever, Nino Kouter, Guevin Tormin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Özgür Çek, Veli Çetin, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş gibi isimleri renklerine bağladı.

DHA