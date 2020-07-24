Manisa FK, Sancaktepe FK engelini aştı ve finale uçtu!

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'le geçen Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadı'ndaki mücadeleden Nizamettin Güvenç'in 66. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıan Manisa ekibi, finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'un rakibi oldu.

Sancaktepe, mücadelenin ilk yarısında Hamza Ok ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

TFF 1.Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Manisa FK ile Tuzlaspor arasındaki play-off final maçı, 28 Temmuz Salı saat 21:00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Deniz Caner Özaral xx

Manisa FK: Ömer xxx, Mehmet xx, Ali xx, Salih Zafer xx, Erhan xxx (Orhan dk. 89 ?), Sertaç xx (Zahit dk. 83 xx), Onur xx, Nizamettin xxx (Galip dk. 89 ?), Emir Alagöz xx (Oğuz dk. 51 xx), Umut xx, Serdar xx (Sinan dk. 83 xx)

Sancaktepe FK: Emre x, Erdinç x, David Deniz x (Ahmet dk. 85 ?), Muharrem xx, Alaattin Hamza x (Selim dk. 46 x), Melik xx, Can xx, Halil İbrahim x (Ogün dk. 90+3 ?), Mehmet Ozan x (Bilal dk. 90+2 ?), Mert xx, İrfan x (Behlül dk. 74 x)

Gol: Nizamettin (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Erdinç, Mert, Selim, (Sancaktepe FK), Emir Alagöz, Sertaç, Salih Zafer, Oğuz, Umut, Erman (Manisa FK)