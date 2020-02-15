Manisa FK - Samsunspor maç sonucu: 1 - 3

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta kritik mücadelede Yılport Samsunspor deplasmanda Manisa FK'yı 3-0 yendi ve çok önemli bir avantaj yakaladı. Samsunspor'un gollerini Burak Çalık, Bahattin Köse, Erkan Kara (kk) atarken Manisa FK'nın tek golünü Sinan Kurumuş kaydetti.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibi üst üste 7.galibiyetini elde ederken rakibinin de yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum

Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mehmet, Erman, Ümit, Erhan, Umut (Zahit dk. 66), Ali (Oğuz dk. 77), Nizamettin, Sertaç, Dilaver (Sinan dk. 46), Serdar

Samsunspor: Nurullah, Caner, Veli, Recep Burak, Ercan (Erkam dk. 46), Guido, Ferhat, Muhsin (İbrahim Halil dk. 59), Burak, Gökhan, Bahattin (Atabey dk. 83)

Goller: Erhan (dk. 57 k.k.), Burak (dk. 64), Bahattin (dk. 74) (Samsunspor), Sinan (dk. 82) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor), Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK)











