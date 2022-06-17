Manisa FK sahaya indi

Kulüpte 6 yıl sonra teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Levent Eriş yönetiminde toplanan siyah-beyazlı ekip, ilk çalışmasını yaptı. Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenmana kulüp bulması istenen Orgill dışında sözleşmesi süren yabancı oyuncular da katıldı. Toplam 32 kişilik genç takviyeli geniş kadroyla sahaya inen Manisa FK, ilk gün düz koşu ve aerobik çalışmaları yaptı.

Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak.

İHA