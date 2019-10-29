MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda 3. Lig 2. Grup ekibi Payasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Payas İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Lütfullah Aslan düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin'in sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor. Ligde 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Manisa ekibi kupada ise önceki turda Elazığ Belediyespor'u elemişti.