MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi Kayserispor'a konuk olacak. Büayükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktör İsmail Ertekin, Kayseri'den avantajlı skorla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Tecrübeli teknik adamın Kayserispor'a karşı bazı as oyuncularını dinlendireceği öğrenildi. Maçın rövanşı ise 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.