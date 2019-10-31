Manisa FK kupada da farklı

Kupada daha önce Elaziz Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen Manisa ekibi, 4'üncü tur mücadelesinde de deplasmanda Payasspor'u 2 kez mağlup duruma düşmesine rağmen son 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

Adını 5'inci tura yazdıran Manisa FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devlerin yer aldığı son 32 takım arasına kaldı. 5'inci turda maçlar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu sezon kupa dahil 12 resmi maçta 11 galibiyet alıp hiç yenilmeyen Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin, Payasspor maçının başında iyi konsantre olamadıklarını, son dakikalarda kalitelerini gösterip kupada yollarına devam ettiklerini söyledi.

MANİSA, (DHA)