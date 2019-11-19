Manisa FK kalesini gole kapattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçta aldığı 12 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, son 4 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Siyah-beyazlılar, son 4 haftada rakip fileleri 9 kez sarsarken, kalesinde gol görmeyerek savunmasıyla da tam not aldı.

Bu periyotta Başkent Akademi'yi 1-0 (D), Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup eden Manisa temsilcisi, Afjet Afyonspor (D) ve Yeni Çorumspor (D) engellerini 2-0'lık skorlarla aştı. Attığı 40 golle tüm liglerin en skorer takımı olan Manisa FK, yediği 10 golle defansta da başarılı bir performans sergiledi. Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek.