Manisa FK-Gümüşhanespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gümüşhanespor’u 2-0 mağlup ederek adını 4. Tur’a yazdırdı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
- A +
Manisa FK-Gümüşhanespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gümüşhanespor’u 2-0 mağlup ederek adını 4. Tur’a yazdırdı.

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Onur Gülter xx, Bedirhan Soydemir xx

Manisa FK: Yusuf xx, Ahmet xx Birkan xx, Bilal xx (Yiğit dk. 42 xx), Çağrı xx, Mehmet Güven xx, Ferhat xx, Mustafa xx, Volkan xxx, Mehmet Uysal xx, Tayyib Kanarya xx

Gümüşhanespor: Cengiz xx, Musa Sinan xx ( Sercan dk. 63 xx), B. Abdulkadir x(Mert dk. 63 xx), Baran xx (Erdinç dk. 76xx), Raif x(Soykan dk. 88 x), Orkun x, Berkan x Oğuz x (İlke dk. 88 x), Ömer Alp x, Osman x, Oben x

Goller: Volkan (dk. 5 ve 81) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mehmet Uysal, Volkan (Manisa FK), Mert (Gümüşhanespor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...