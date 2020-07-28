Manisa FK, final saatini beklemeye başladı

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’e yükselme Play-Off final maçında 28 Temmuz Salı (bu akşam) saat 21.00’de karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

28 Temmuz 2020, Salı 00:14 Son Güncelleme:
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Manisa FK, final saatini beklemeye başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz ve Onur Baylan, takımı son antrenmanda yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Manisa Futbol Kulübünün antrenmanı, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.


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