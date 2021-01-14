Manisa FK, Erhan Kara ile sözleşme uzattı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, iç transferde Erhan Kara ile sözleşme uzattı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Erhan Kara 3 yıl daha Siyah-beyazlı formayı giyecek. Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı.

“Bu takımda olduğum için mutluyum”

İmza sonrası konuşan başarılı oyuncu Erhan Kara, “Uzun yıllar Manisa FK’dayım ve bu takımda olduğum için mutluyum. Uzun yıllar daha bu forma altında futbol oynamak benim için gurur verici olacak” dedi. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da Erhan’ı kutlayarak başarılar diledi.

Erhan Kara kimdir?

1995 Kahramanmaraş doğumlu olan Erhan Kara, futbola Zeytinburnu altyapısında başladı. Daha sonra Galatasaray altyapısına geçen Erhan, Karagümrük ve 1461 Trabzon formaları giydi. 2017-18 sezonunda 1461 Trabzon’dan Manisa FK'ya transfer olan 25 yaşındaki başarılı sol bek, çıktığı 117 maçta 24 gol kaydetti.