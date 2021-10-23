Manisa FK darmadağın oldu

Son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, son 7 maçını kaybederek düşme hattına doğru geriledi. Sezona geçen sene şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan, ardından genç çalıştırıcı ile yolları ayırıp Naci Şensoy'u göreve getiren Manisa FK, yeni çalıştırıcısı Turgay Altay'la da istediği sonuca ulaşamadı.

"Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" diyen teknik patron Altay, bir maç kazandıktan sonra iyi duruma geleceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Nasadoge Menemenspor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Eyüpspor (D), Adanaspor ve Ankaragücü (D) sınavlarından puan alamayan Ege ekibi hayal kırıklığı yarattı. Bu periyotta sadece 4 gol atabilen Manisa FK, kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

DHA