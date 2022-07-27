2022-2023 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Manisa BBSK, yeni sezon öncesi transfer hamlesine devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce Türkiye'de Afyon Belediyespor ve Tofaş’ta forma giyen Meksikalı skorer Pako Cruz ile anlaştı. 1989 doğumlu ve 1.91 boyundaki tecrübeli oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapıyor.

Pako Cruz kimdir?

Basketbola ülkesi Meksika’da başlayan Pako Cruz, 2007 yılında Amerika’nın New Orleans şehrinde gerçekleştirilen basketbol kampına katıldı. 2009-2010 sezonunda Western Nebraska Community College’de oynayan Pako, 2010-2011 sezonu öncesinde Wyoming Üniversitesi’ne katılarak 2 sezon Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde (NCAA) Wyoming adına mücadele verdi. 2012-2013 Sezonu öncesinde ülkesine geri dönen Pako Cruz, 2 sezon Meksika’da oynadıktan sonra 2014-2015 sezonunda Arjantin deneyimi yaşadı.

2015-2016 sezonu öncesinde Letonya’nın VEF Riga takımına dahil olarak ilk Avrupa deneyimini yaşayan başarılı oyuncu, VEF Riga sonrası üst üste 3 sezon İspanya Liga Endesa ekiplerinden Montakit Fuenlabrada forması giydi. İspanyol ekibindeki son sezonunda İspanya Ligi’nde 14.4 sayı, 2.8 ribaund, 2.8 asist ortalamayla oynayan Pako, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 13 sayı, 2.4 ribaund, 2.8 ortalamalarını sergiledi.

2019-2020 sezonu öncesinde Litvanya’nın Rytas Vilnius takımına transfer olan Pako Cruz, Litvanya liginde 11.6 sayı, 2.2 ribaund, 2.6 asist; EuroCup’ta ise 12.7 sayı, 2.3 ribaund, 3 asist ortalamalarına imza attı.

2020-2021 sezonu öncesinde ise Türkiye'ye transfer olan Pako, Afyon Belediyespor forması altında kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçirdi. Pako Cruz, süre aldığı dakikalar içerisinde ligin maç başı en fazla skor üreten oyuncusu olurken, yüzde 43.8 üç sayı isabeti ortalamasıyla ligde en fazla üç sayılık basket kaydeden oyuncular listesinde de üçüncü sırada yer aldı.

2022-2023 sezonunda Tofaş’a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, sezonu 13 sayı ve 4.1 asist ortalamaları ile tamamladı. 2013 yılından bu yana ülkesi Meksika A Milli Takımı’nda da forma giyen Pako Cruz, 2017 yılında bronz madalya kazandıkları FIBA Americup’ta 16.8 sayı, 3 ribaund, 3.2 asist ortalamasıyla organizasyonun en skorer dördüncü oyuncusu olmuştu. FIBA 2019 Dünya Kupası elemelerinde 5 maçta 20 sayı-4 ribaund-2.4 ortalamalarıyla mücadele eden Pako, son olarak FIBA 2020 AmeriCup elemelerinde 18 sayı, 4.5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ortalamalarına imza atmıştı.