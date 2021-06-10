Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon Play-Off oynadıktan sonra yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer harekatını sürdürüyor. Antrenör Ceyhun Cabadak'la sözleşme yenileyip Mamak Belediyespor'dan guard Diante Levan Watkins'i kadrosuna katan Manisa BŞB, aynı takımdan uzun forvet Mustafa Baki Görür'le de anlaştı.

Son 2 sezonu Mamak'ta geçirip takımıyla bu sezon yarı final oynayan 33 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu, ligde bu yıl 35 maçta 14.3 sayı, 5.7 ribaund, 3 asist ortalamaları yakaladı.

Mustafa Baki Görür, daha önce Aliağa Petkimspor, Bursaspor , Beylikdüzü, Denizli Basket, Türk Telekom ve Ankara DSİ formalarını giydi.