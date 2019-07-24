Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’da başarılı bir performans ortaya koyan Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig’i renklerine bağladı. Isiah Umiping, geçtiğimiz sezonu 29.20 dk, 14.2 sayı, yüzde 41 üçlük, 2.3 ribaund, 4.7 asist, 1.0 top çalma istatistikleri ile tamamlamıştı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Düzce Belediyespor’un başarısı için ter döken Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig’i kadrosuna kazandırdı. 1.83 boyundaki, 27 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün düzenlenen törenle kendisini Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde hazır bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Bora Çaylan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon yakından takip ettiğimiz Isiah Umipig’in Manisa Büyükşehir Belediyespor’a en iyi katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon play-off hedefine son anda ulaşamamıştık. Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yılımızda tecrübe kazandık. Yeni sezonda inşallah hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2 yıldan bu yakından takip ettiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un potadaki yeni transferi Isiah Umipig ise, “Manisa Büyükşehir Basketbol Takımı kısa sürede güzel işlere imza atan bir takım. İlk yılında Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele verdiği ilk yılda ise play-off hedefine son anda ulaşamayan bir takıma geldim. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bende takımıma en iyi katkıyı sağlamak için gereken mücadeleyi göstereceğim” dedi.

İHA