Manisa Büyükşehir Belediyespor gaza bastı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Fethiyespor'u deplasmada 2-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, zirve yarışında fire vermedi. Puanını 29'a çıkarıp Tuzlaspor ve Menemen Belediyespor'u takibini sürdüren yeşil-beyazlılarda teknik direktör Levent Devrim, kritik bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Devrim, "Fethiyespor alt sıralardan kurtulmak adına iyi mücadele verdi. Biz de zirve yarışını sürdürmek istiyorduk. Kolay olmadı ama kazanıp iddiamızı sürdürdük. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

Manisa BŞB kalan 2 hafta Kahramanmaraşspor ve Sivas Belediyespor'la (D) oynayacak.

MANİSA, (DHA)