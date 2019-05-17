Menemen Belediye ve Keçiörengücü’nün ardından 1.Lig’e çıkacak 3. takımın belli olacağı Play-Off’larda, Kırmızı Grup’un iki güçlü ekibi Manisa Büyükşehir ve Karagümrük yarı finalde karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da riske girmedi. Bu bölümde en ciddi tehlikeyi 40. dakikada Karagümrük yarattı. Selçuk’un şutunda top Yusuf’ta kaldı. İkinci yarıda ev sahibi daha fazla hücumu düşündü, Karagümrük de kontrataklarla karşılık verdi. 72’de hızlı gelişen Karagümrük atağında, Turgut Doğan’ın şutunda kaleci Yusuf ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kaleci Yusuf atıldı

Son 20 dakikaya Tarzanlar 10 kişi girmesine rağmen pes etmedi. 76’da Karagümrük’te Erkan direğe takılırken, son nefeste Manisa’ya Erhan hayat verdi. 90. dakikada başarılı futbolcu ev sahibine hem galibiyeti hem de 21 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi avantajı getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada hızlı gelişen Manisa BŞB atağında İsmail pasına hareketlenen Sinan'ın yerden vuruşunda top auta çıktı.

32'nci dakikada Erkan Zengin ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı. Top Manisa BŞB kalecisi Yusuf'un kucağında kaldı.

39'uncu dakikada Miehmet'in ortasında Alper kafayı vurdu, kaleci Tarık topu son anda kornere tokatladı.

72'nci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 kişi kaldı. Karagümrük'ten Turgut'un topuna ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Fatih direkt kırmızı kart gördü.

89'uncu dakikada ev sahibi galibiyet golünü attı. Yaser'in sağ kanattan ortasını çok iyi takip eden Erhan gelişine bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Mustafa Savranlar (xx), Mehmet Bingül (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Erman (xxx), Erhan (xxx), Salih (xx), Emir (xx), Onur (xxx), Samican (xx), Mehmet (xx), İsmail (x) (Dk. 84 Umut), Sinan (x) (Dk. 74 Ersel x), Alper (x) (Dk. 57 Çağrı x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık (x) - Fatih (xx), Abdulhamit (x), Uğur (xx), Turgut Doğan (x) (Dk. 79 Ahmet x), Erkan (xx), Ufuk (xx), Bilal Aziz (xx), Selçuk (x) (Dk. 63 Barış x), Ramazan (x) (Dk. 82 Youssef), Çağrı (x)

GOL: Dk. 89 Erhan (Manisa BŞB)

KIRMIZI KART: Dk. 72 Yusuf (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Erhan, İsmail, Onur (Manisa BŞB), Erkan (Fatih Karagümrük)