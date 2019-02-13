Geçen sezon 3'üncü Lig'de yeşil-beyazlıları şampiyon yapıp kulüp tarihinde önemli bir başarı elde eden Devrim, dün akşam üzeri takım ve personelle vedalaştı. Devrim veda konuşmasında futbolculardan şampiyonluk istedi. Manisa BŞB'nin başına 2016-2017 sezonun devre arasında gelen 49 yaşındaki teknik adam, Ege ekibiyle 51 maça çıktı. Devrim'le yollarını ayıran Manisa BŞB'nin son olarak Kastamonuspor 1966'yı çalıştıran Mustafa Çapanoğlu'nu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin Çapanoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

DHA