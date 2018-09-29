Manisa BŞB Tarsus İdman Yurdu karşısında telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde Keçiöregücü'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda kupa sınavında kırmızı kart gören Cihan Avcu Tarsus'u karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Devrim zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına inancının tam olduğunu söyledi.

MANİSA, (DHA)