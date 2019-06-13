Manisa BŞB, Ceyhun Cabadak ile sözleşme yeniledi

MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi temsilcilerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, antrenörü Ceyhun Cabadak ile yeni sezon için sözleşme yeniledi.

2019-2020 basketbol sezonu için yeniden anlaşmaya varılan Ceyhun Cabadak için Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Atılan imzaların ardından, yeni sezon için yeni bir yapılanma ile yollarına devam edeceklerini ifade eden Cabadak, "Geçtiğimiz sezon Play-Off potasının içine girdik. Ancak Play-Off'tan hedefimize ulaşamadık. Sezon içindeki oyunlarımızdan da çıkarttığımız dersler var. Bu sezon yapılanmayla birlikte daha yukarıları zorlamak istiyoruz. Öncelikle Play-Off'un bir parçası olmak istiyoruz" dedi.



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