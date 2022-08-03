Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kombine biletler satıya çıktı. Maçlarını Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak Manisa temsilcisinde kombine fiyatları 500 ile 5 bin TL arasında değişen rakamlarla belirlendi.

Manisa BBSK, transferde son olarak kadrosuna kattığı TED Ankara Kolejliler'den 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard Kevin Kaspar'ın imzasını da resmen duyurdu. Manisa ekibinde antrenmanlara başlayacak yerli oyuncular da sağlık kontrolünden geçti.