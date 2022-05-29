Manisa, basketbola hizmet için geliyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük bir mücadele sonucu 5 yıllık planlı yatırımın karşılığını alan ve adını şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne yazdıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ayağını yorganına göre uzatarak, öncelikli hedefi ligde kalıcı olmak üzerine kurarak ancak en önemlisi de Türk Basketbolu’na hizmet amacıyla yola çıkıyor.

Genel Menajer Nihat Mala’nın “Basketbolun, Manisa’nın hemen Avrupa Kupası’na gitmesine, ligi ilk 4 içinde bitirmesine ihtiyacı yok. Manisa’nın Anadolu’da basketbolun yayılması için kalıcı olmasına ihtiyacı var” sözünü “Biz Türk Basketbolu’na hizmet etmek istiyoruz. Bu sene bir pozisyonu sadece yerli oyuncu ile geçerek, genç bir ismi milli takıma kazandırmak Manisa’nın hedefleri arasında. Ancak bu projemiz için destek gerekiyor diyen Coach Ceyhun Çabadak çok önemli bir vizyonu ortaya koydu. Böyle durumlarda yönetimin desteği çok önemlidir, çünkü olası kötü senaryoda fatura hemen antrenöre kesilir… Bu riski alacak antrenörlerinin arkasında durup durmayacaklarına ise Şube Başkanı Bora Çaylan açıklık getirdi. Çaylan, bu projenin kesinlikle arkasında duracaklarını, zaten 5 yıldır birlikte oldukları teknik ekip ve geçen yıl aralarına katıldıktan sonra tecrübesiyle kendilerine büyük güç katan Nihat Mala’yı destekleyeceklerini net biçimde ifade etti.

İşte Manisa basketbolu için tarihi bir başarı ve merakla beklenen ilk Süper Lig deneyimi öncesinde işin başındaki üç ismin söyledikleri:

BORA ÇAYLAN (MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GENEL SEKRETERİ-BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI)

· Geçen sezonun sonunda başladı aslında her şey, o dönemde Nihat Mala Genel Menajer olarak aramıza katıldı. Aslında o süreçte de play-off’ta bir hamle yapar mıyız diye beklemiştik, kovid vakaları, uzun Amerikalımızın sakatlığı gibi nedenlerle erken havlu attık. Ama sezon bitince vakit kaybetmeden Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmede bu seneyi hedef sezon olarak belirledik, sağ olsun bizim önümüzü açtı, her türlü talebimize olumlu yaklaştı.

· Nihat Mala ve coachumuz Ceyhun Cabadak ile toplanıp takım yapılanmasına girdik. Zaten kendileri çok tecrübeli, teknik ekibimizle 5 yıldır birlikteydik. Ligin sıcak oyuncularından bir kadro oluşturduk. Sezona da erken başladık, tesisimizde yarı kamp gibi bir ortam yaptık ve Federasyon Kupası’na çok hazır gidip sezonun ilk şampiyonluğunu, dominant şekilde kazandık. Orada bizim için herkes bunlar ligi rahat kazanır denemeye başladı, bu belki takım üzerinde de biraz rehavet yarattı. Onunla birlikte çok önemli isimlerimizden Baki’nin orada bir sakatlığı oldu ve elini kırdı. O bizi sezon başında sarstı, 3 tane deplasman mağlubiyeti aldık ama biz her şeyin yoluna gireceğini biliyorduk.

· Çabuk toparlandık, 7. haftadan sonra Baki de döndü. Sonrasında sadece 3 yenilgi alarak sezonu istediğimiz gibi bitirdik. Verdiğimiz sözleri tutmanın, Manisa halkına ilk kez Süper Lig heyecanı yaşatacak olmanın, bunun insanları ne kadar mutlu ettiğine şahit olmanın gururunu yaşadık. Şampiyon olduğumuzda insanların heyecanını, mutluluğunu görmek tarif edilemez bir duygu.

· Belediye Başkanımız sporu çok seven, spor karşılaşmalarına karşı aşırı ihtiraslı, kazanmayı isteyen karakterde bir insan ve daha önce futbol takımının da başkanlığını yaptı. Sporda tesisleşme konusunda da çok hevesli. Bu konuda da çok şanslıyız. Biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece, bize yeni kulvarlar açacağından hiç şüphemiz yok. Şampiyonluk kutlamalarında bize hemen yukarıda neler yapabileceğimiz, nasıl planlamaya gideceğimizdi. Hemen onun heyecanını yaşamaya başladı ve bir adım sonrasını düşünüyor. Başkanımız olduğu sürece bizim diğer takımlar gibi sıkıntı yaşayacağımızı, olmadı kapatıyoruz diyeceğimizi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Biz de elimizdeki imkanları çok doğru kullanarak başkanımızla birlikte bu kulübü adım adım yukarıya çıkarma düşüncesindeyiz.

· Alt yapıyla ilgili çalışmaları hızlandıracağız. BGL olsun, diğer yaş gruplarında olsun iyi bir yapılanmaya gideceğiz. Süper Lig’deki pozisyonumuz için de gerçekçi olmak lazım, öncelikle tutunmaya çalışacağız. Orada tutunmanın zor olduğunun farkındayız. Bunu yapabilirsek, ileriki yıllarda daha ileri hedefleri planlamaya başlarız.

· Şehirden şöyle bir reaksiyon var; herkes kombine sormaya başladı, belki bizi kurtarmayacak ama oradan da bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Henüz bir sponsor görüşmemiz olmadı ama ben doğma büyüme Manisalıyım ve bu bölgeyi iyi tanıyorum. Manisa Organize Sanayi’nin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz ve ben zaman içinde, biz basketbol takımımızla gündeme çıktıkça, oradan bir yönelme olacağına yürekten inanıyorum. Belediye Başkanımızın organizasyonunda olmamız da açıkçası OSB’deki cezbedici olacaktır. Çünkü burada diğer bazı kulüplerde yaşanan sağlıksız yapının yaşanması mümkün değil. Burada her şey sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Zamanla sponsor olacağını düşünüyorum ama olmasa da Belediyemizin, Manisa’daki yerel kuruluşların desteğiyle Süper Lig’deki ortalama kulüplerin bütçelerini rahatlıkla karşılayabileceğimizi biliyoruz.

NİHAT MALA (GENEL MENAJER)

· Ben buraya geldiğimde açıkçası her şey hazırdı. Ceyhun’la Karşıyaka’da ve Trabzon’da birlikte çalışmıştık zaten, neyin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilen birisi ve güzel bir düzen kurulmuştu. Burası 4 yıl boyunca ilmek ilmek dokunarak bu başarıya hazırlanmış. Yani sadece bu sezon yapılan bir iki takviye ve yapılan çalışmaların sonucu değil bu netice. Organizasyon, salon, tesisler her şey hazırlanmıştı. Bu yıl sadece doğru bütçeyle doğru kadroyu kurup lige çıkmak kalmıştı.

· Burada alt yapı çok iyi kurulduğu için Süper Lig’de kalıcı olmayı düşünüyoruz. Aksi halde panik yapardık, Süper Lig’de kalmak için çok para harcayalım, çok oyuncu alalım diye korkardık ama burada organizasyon zaten hazır. Birçok kulüpte olmayan imkanlar var. Lojistik, tesis, maddi güç ve taraftar olarak birçok kulüpte olmayan imkanlara sahibiz. Sadece Manisa olarak, kulüp olarak Süper Lig için tecrübesiziz. Bu alanda gelişip, burada bir basketbol kültürü oluşturmamız gerekiyor. İşin popülist tarafını düşünüp, hadi bu sene lige çıktık, hemen play-off oynayalım, seneye Avrupa Kupası’na gidelim dersek yanılırız. Bunun geçmişte örnekleri var. Biz kendi koyduğumuz kurallar içinde kendi planladığımız organizasyon içinde yavaş yavaş büyüyeceğiz.

· Basketbolun da zaten buna ihtiyacı var. Basketbolun Manisa’nın Avrupa Kupası oynamasına, ligde ilk 4 içinde olmasına ihtiyacı yok. Basketbolun ihtiyacı olan böyle güzel organizasyonların, kendilerini spora adamış insanların uzun süre bu işin içinde kalmasına ihtiyacı var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü, Bora Çaylan gibi isimler bu işe aynı şekilde devam ederse hem Manisa hem

basketbol kazanır. Anadolu’ya yayılması için bu tür yapılara ihtiyaç var. Biz geçen sene 9 Ağustos’ta başlamıştık, lig bitinceye kadar her gün salona ‘biz lige çıkacağız’ diye geldik, aksini bir gün bile düşünmedik. Bu yıl da her gün, ‘Biz burada kalıcı olacağız’ diye geleceğiz. Basketbola nasıl faydalı olacağımızı, Anadolu’ya basketbolu nasıl yayabileceğimizi, basketboldan aldıklarımızı nasıl geri verebileceğimizi düşünerek hayata devam edeceğiz.

· Alt yapıda hem şanslıyız hem şanssızız. Pandemi sonrası her şey bireyselliğe döndü, herkes bireysel antrenörlüğe başladı. Ciddi bir organizasyonla ciddi oyuncular toplayabiliriz. İçinde bulunduğumuz salon artık sadece alt yapının hizmetinde olacak. İnsanlar da bize yardım ederse, bir oyuncuyu çıkardığınız zaman hemen sizin elinizden almaya çalışmazsa, buraya saygı gösterilecekse neden olmasın. Burası lojistik olarak çok kuvvetli. Her şeyimiz var, alt yapılar için yatakhaneler var, antrenman salonları var ama sadece bize inanacak velilere ve oyunculara da ihtiyacımız var. Şimdi Süper Lige çıktığımız için bakış açısının değişeceğini düşünüyorum. Alt yapıyla ilgili hamlelerimiz de artacak.

CEYHUN CABADAK (COACH)

· İşler iyi giderken her şey su akar gibi gider. Sezon başında kupa yarı finaline çok kritik bir oyuncumuz sakatlandı. Böyle olunca takımda roller değişti, oyunculara farklı görevler verdik. İki ekleme yapıp, iki oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Tam tam kadro olduk derken başka bir oyuncumuzun eli kırıldı ve uzun rotasyonunda hep oyuncu sayısı olarak eksik kaldık ama kadro içinde bir şekilde orayı kapatabildik. Sonrasında da bu ligde yapılması çok zor bir galibiyet sayısına ulaşarak hedefi yakaladık. Burada bütçeler çok yakın birbirine. Süper Lig gibi arada uçurumlar yok. Dolayısıyla böyle bir ligde bu seriyi yakalamak için iyi bir organizasyon şart, biz bu avantajı kullandık.

· 5 senedir ben buradayım. İlk sene en geç takımı biz kurduk. 25 Ağustos’ta takımı kurmak zorunda kalmıştık, alt ligdeydim ama havuzda kalan isimlerle iyi bir ekip oluşturup, TBL’ye yükseldik. Sonrasındaki sene ilk hedefimiz burada kalmak dedik. Ertesi sene ciddi ekonomik kriz vardı bütçemiz daha da düştü ama başka bir perspektiften yaklaşarak ligin en genç takımını kurduk. En iyi savunma yapan takımı olduk.

· Geçen sene ilk kez play-off hedefiyle takım yaptık. Orada da bütün sene kendimizi çok iyi koruduk ama 3 maç kala 17 kişi birden kovid olduk. 3 maçın 2 tanesini kazansak 2. olacakken, ligi 9. bitirdik. Samsun ile eşleştik ve iyi mücadele etmemize rağmen iki maçı da kaybedip sezonu bitirdik. Bu sezon artık vaktinin geldiğini düşündük, Nihat abi gibi benimi de daha önce birlikte çalıştığım, çok tecrübeli bir isim de aramıza katılmışken, hedefi Süper Lig olarak belirledik. Geçen sene bu ligde iyi oynamış yerli oyuncuları, iki tecrübeli yabancıyı en önemlisi de sistemimize uygun oyuncular aldık.

· Hedef konusunda ayağımızı yorganımıza göre uzatma fikrine ben de sahibim. Sonuçta Süper Lig’de 30-40-50 yıl oynayacak takımlar var. Biz Manisa olarak ilk senemizde çıkıp play-off oynayacağız dersek, gerçekçi olmaz. Aksine herkesin üzerinde olumsuz bir baskı yaratır. Ama biz kalıcı olmaya çalışacağız. Farklı bir model var kafamızda. Belki bir pozisyonu tamamen Türk oyuncu ile geçeceğiz ve milli takıma oyuncu hazırlamaya çalışacağız. Tabii bunun için bizim diğer çevrelerden de destek almamız lazım. Oyuncular anlamında kafamızda böyle bir proje var. Genç bir oyuncuyu alıp, milli takıma hazırlamak da Manisa için bir hedef olabilir. Sempatik ve genç bir takım olma yolundan gidip ligde kalıcı olmaya çalışacağız.