Manisa 19 Mayıs Stadyumu, belirli bir kapasitesi olan spor ve etkinlik alanlarıdır. Genellikle stadyum denildiği zaman akla ilk futbol gelir. Ancak stadyumlar bazen etkinlik alanı ve çeşitli spor alanı olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca stadyum, stat şeklinde de söylenebilir. Manisa 19 Mayıs Stadyumu, 1974 yılında kurulmuş olup şu an ki halini 2008 yılında almıştır. Manisaspor ve Akhisarspor'a ev sahipliği yapan stadyum, aynı zamanda halkın spor yapabilmesi için de açık alan olarak kullanılan bir spor kompleksidir.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na nasıl gidilir?

Genellikle büyük illerin kendi stadyumları mevcuttur. Manisa ilimizin de kendine ait 19 Mayıs Stadyumu vardır. Manisa 19 Mayıs Stadyumu merkezi bir konuma sahiptir. Manisa'nın Ahmet Bedevi Mahallesinde konumlanmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yakınında bulunmakta olup Akhisar Caddesi üzerinde ilerleyerek konumuna ulaşabilirsiniz. Üniversite kampüsü ile yan yana bulunmaktadır. Stadyuma ulaşım, Manisa merkeze bağlı toplu taşıma saraçları ile gerçekleşebilir.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

Her stadyum aynı alan büyüklüğüne, kapasiteye sahip değildir. Stadyum kapasiteleri şehrin gelişmişliğine, alt yapısına ve takımına göre değişir. Manisa 19 Mayıs Stadyumunun kapasitesi ise 16.700 kişiliktir. Manisa stadyumu UEFA standartlarına uygun şekilde inşa edilmiştir.

Manisa 19 Mayıs Stadı kaç kişilik?

Stadyumun kişi kapasitesi 16.700 kişilik olup koltuk sayısı 16.597 adettir. Oldukça büyük bir alan ve fazlaca koltuk sayısına sahip olan stat, Manisa'da oynanacak maçlara ev sahipliği yapmaktadır.