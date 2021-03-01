Mango tropik bir meyvedir ve dış görünüş olarak tüysüz şeftaliye benzemektedir. Bu tropik meyvenin yetişebilmesi için sıcaklığın en az 30 derece olması gerekmektedir. Çekirdekli bir meyve olan Mango, oldukça hoş bir tada sahiptir. Pek çok faydası bulunan mangoyu, doktorlarda tavsiye etmektedir.

Mango nasıl yenir, nasıl kesilir?

Mangonun genel olarak oval bir yapısı vardır. Meyve boydan ikiye kesilir ve iki parça biraz çevrildiğinde kolayca bölünür. Çekirdeği hangi tarafta kalıyorsa bir kaşık yardımı ile rahatça meyveden ayırabilirsiniz. Daha sonra ister iki parçayı direkt olarak isterseniz baklava dilimi şeklinde doğrayarak tüketebilirsiniz.

Mangoyu tüketmeden önce iyice yıkamayı unutmamalısınız. Su dolu bir kabın içerisinde iyice temizleyin ve kesin. Direkt olarak tüketmekten yana değilseniz, bir bıçak yardımıyla ezerek püre haline getirebilirsiniz.

Meyvenin suyunu içmek istiyorsanız, karıştırıcının içerisine küçük parçalar halinde doğrayarak atın. Üzerine bir bardak su ekleyin ve isteğe göre şekerde ekleyebilirsiniz. Daha sonra pürüzsüz olana kadar karıştırıcıda karıştırın. Bir elek yardımı ile posasını suyundan ayırabilirsiniz. İsterseniz direkt olarak isterseniz de reçel yaparak tüketebilirsiniz.

Mango yeşilken yenir mi?

Mango konusunda yanılgıya düşülen nokta yeşil iken henüz olgunlaşmadığı düşünülür. Fakat olgunlaşmış mango kırmızı ya da sarı olacak diye bir kaide yoktur. Yeşil rengindeki mango da olgunlaşmış olabilir. Bu yüzden mangonun olgun olup olmadığını rengine göre değil kokusuna ve yumuşaklığına bakarak anlayabilirsiniz. Olgunlaşmamış mango ise serttir ve tadı olgun mango kadar lezzetli gelmeyecektir.

Mangonun faydaları nelerdir?

Mango lezzetli olduğu kadar da faydalı bir meyvedir. Antioksidan özelliğine sahip bu meyve bünyenizi güçlendirecektir. Ayrıca;

Antioksidan sayesinde kolon kanseri, prostat kanseri, meme kanseri ve lösemi hastalıklarına karşı direnci arttırır,

İçerisindeki lifler yoğun olduğu için sindirim sisteminizi düzenler ve kabızlığı önler,

Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde kalp hastalıkları riskini azaltır,

C vitamini ve lifler sayesinde yüksek kolesterol riskini azaltarak, düzene sokar,

Cilt sağlığına iyi gelir.

Mangoyla cilt temizliği nasıl yapılır?

Cildinizde tıkanmış gözenekler varsa, sürekli sivilce ve aknelerle baş etmeye çalışıyorsanız çözümü mangoda bulabilirsiniz. Mango tüketmek başlı başına bu sorunlara çözümdür fakat diğer yandan bir mango dilimini cildinize sürerek 10 dakika kadar bekletip yıkayabilirsiniz. Böylece tertemiz bir cilde sahip olursunuz.

Yüksek miktarda A ve C vitamini içeren mango, vücudun kolojen proteini üretmesine yardımcı olur. Bağ dokularını ve kan damarlarını korur. Bu yüzden yaşlanmayı geciktirici özelliğe de sahiptir. Hem yiyerek hem de yaşlandırma karşıtı kremler yerine cildinize mango sürerek kırışıklığa engel olabilirsiniz.

Mangonun gözlere faydası nedir?

Her gün tüketilen bir dilim mango vücudunuzun alması gereken A vitaminini karşılar. Bu da daha sağlıklı bir görüş açısı sunar. Diğer yandan mangonun soymuş olduğunuz kabuğunu gözaltlarına yerleştirerek morlukların ve torbaların yok olmasını sağlayabilirsiniz. Gözlerinizde bu sayede dinlenmiş olur.

Hamileler mango tüketebilir mi?

Mango, doktorların hamilelere önerdiği bir meyvedir. Demir deposu olan mango, hamilelik dönemlerinde kadınların ihtiyacı olan demir ihtiyacını karşılamaya yetecektir. Hamilelik döneminizde ilaç içmek yerine günde bir iki dilim mango tüketebilirsiniz.

Mango kabuğundaki siyah noktalar zararlı mı?

Nedendir bilinmez ama üzerinde siyah nokta bulunan mangolar pek talep görmüyor. Mangonun üzerinde siyah nokta varsa bozulmaya başladığı düşünülüyor. Fakat bu durum yalnızca bir hurafeden ibarettir. Üzerinde siyah benekler olan mangolar daha tatlıdır çünkü daha fazla şeker içerdiği anlamına gelir.

Mangonun bozulduğu nasıl anlaşılır?

Mangoyu satın alırken parmağınızla biraz bastırın. Eğer içe doğru kabuğuyla beraber çöküyorsa bozulduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca daha önceden aldığınız bir mangonun bozulup bozulmadığını içine bakarak anlayabilirsiniz. Mangoyu kesip açtığınızda içi saydamlaşmış ise bu durum bozulduğunu gösterir. Tüketmemeli ve çöpe atmalısınız.

Mangonun zararları nelerdir?

Faydalı bir meyve olmasına rağmen bazı zararları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kişinin meyveye alerjisi olmasıdır. Diğer yandan fazla tüketildiğinde;

Karın ağrısı yapabilir,

Burun akıntısı, nefes darlığı ve öksürük gibi semptomlar gösterebilirsiniz,

Şekerli bir meyve olduğu için aşırı tüketimde kilo aldırır,

Yine şekerli bir meyve olmasından dolayı diyabet hastalarına önerilmez,

Bazı insanlarda ishale sebep olabilir.

Mango nasıl muhafaza edilmelidir?

Olgunlaşmış bir mangoyu kesmeden 3 gün boyunca buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Kesildiğinde hemen tüketilmesi gerekmektedir. Eğer içmek için mangonun suyunu çıkardıysanız, cam şişeye koyarak ağzını kapatın. Böylece 1 hafta kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.