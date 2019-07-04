Kara Kartal’da transfer çalışmaları devam ediyor, her geçen gün listeye yeni bir isim giriyor... Stoper arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’a önceki gün menacerler aracılığıyla İngiliz devi Manchester City forması giyen Eliaquim Mangala önerilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen yönetim, başarılı hocadan olumlu cevap almıştı. Ancak Fransız savunmacının, kronik diz sakatlığı transfer öncesinde teknik heyeti bir hayli tedirgin etti.

Performansa göre...

Bunun için de yönetim yeni bir formül üretti. Fikret Orman ve kurmayları, Ada temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Tecrübeli savunmacının transferi gerçekleşirse, Siyah-Beyazlı formayla göstereceği performansa göre hareket edilecek. İyi bir oyun ortaya koyduğu taktirde Mangala’nın bonservisi alınacak.