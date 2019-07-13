Kadrolarına savunma takviyesi yapmak isteyen Süper Lig ekiplerinden hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş Mangala'yı kadrolarına katmak için nabız yokluyorlardı.

İngiltere Ligi'nin son şampiyonu Manchester City'de forma giyen tecrübeli futbolcu ile ilgili akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Mangala, Manchester City'nin Asya kampına dahil edilmedi. İngiliz kaynaklara göre Guardiola yeni sezon yapılanmasında Mangala'yı düşünmüyor.

Fransız futbolcu ile ilgili nabız yoklayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından görüşmeleri sıklaştırabileceği iddia ediliyor.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon sakatlıktan dolayı hiç forma şansı bulamadı ve bir sene boyunca sahalara çıkamadı. Ondan önceski senede de City tarafından kadroda düşünülmediği için Everton kulübüne kiralık olarak gönderilmişti.

Fransız futbolcu eski formuna kavuşabilmek için forma giyebileceği bir takım arayışı içinde.