Yıllardır ismi Türk kulüpleri ile anılan ve Manchester City'de geçirdiği sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Eliaquim Mangala, Pep Guardiola'nın planları içerisinde yer almayacağını öğrenince takım arayışına girmişti.

Bu transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaşla anılan Fransız stoper, tercihini İspanya'dan yana kullandı. 2016-2017 sezonunda formasını giydiği ve büyük bir çıkış yakalayrak Manchester City'ye transfer olmasını sağlayan Valencia'ya böylece geri dönmüş oldu.

Tecrübeli savunmacı Fransa Milli Takım formasını tam 8 kez giymeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon ligde şans bulamayan Mangala, A2 takımı ile sadece 5 maça çıkabildi.