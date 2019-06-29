Mangala olmazsa Marcelo

Siyah-beyazlılarda stoper transferi netleşmeye başlıyor. Transfer heyeti ilk olarak Eliaquim Mangala ile anlaşmaya varmıştı.

29 Haziran 2019, Cumartesi 10:47
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Mangala olmazsa Marcelo

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da sol ayaklı olması sebebiyle çok istediği 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fransız stoperle prensip anlaşmasına varılmış durumda. Şu anda sadece Manchsester City’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesi bekleniyor. Eğer siyah-beyazlılar İngiltere’den beklediği cevabı alamazsa rotayı eski stoperine çevirecek. Marcelo Guedes’in eşi geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda “İstanbul’u çok özledik” ifadelerini kullanmıştı. (Türkiye Gazetesi)

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