Mario Mandzukic, gerçek bir savaşçı. 2015-20 yılları arasında İtalya’daki performansıyla bunu net bir şekilde gösterdi. Juventus taraftarı, onu bu özelliği sebebiyle çok sevdi. Juve’de birinci tercihi olmayan bir rolü (sol kanat) oynayarak takımın gerekliliğine uyum sağladığını gösterdi. Skor üretme kapasitesi her zaman yüksek bir futbolcu. Gücü, yeteneği, top koruma özelliği ve takım arkadaşları için alan yaratmada oldukça başarılıdır. Aynı zamanda bencil bir futbolcu değil. Cömerttir... Bireysel oyunu değil takım oyununu sever.

Sarri’nin yapısına uymadı

Mandzukic, Juventus’un önceki teknik direktörü Maurizio Sarri’nin ihtiyaç duyduğu türden bir forvet değildi. Douglas Costa veya Cristiano Ronaldo, kendi futbol türü için daha iyi olduğundan Mandzukic geri planda kaldı. Sarri; CR7, Dybala ve Higuain ile aynı şekilde sahada topu iyi kullanan oyuncuları tercih etti. Mandzukic’in tarzı farklıydı. Hırvat yıldız, uzun bir süre şansını zorladı ama istediğini alamayınca ayrılık yolunu seçti.

İtalya’daki formu muhteşemdi

Juventus’ta 1 yıl önce forma giyerken form durumu muhteşemdi. Ancak sonrasında kısa süren bir Katar macerası geçirdi. Ardından yarım dönem boşta kaldı. Şu andaki durumunu bilmemiz zor. Ve artık 34 yaşında. Ancak futbola dönmek için istekli olduğunu biliyorum. Onun kalitesi, tartışılamaz. Tecrübesi ve profesyonelliğiyle transfer olması halinde Beşiktaş’a büyük katkı sağlar ve takımın hücum gücünü maksimuma çıkarır. Mario Gomez de İtalya’dan Beşiktaş’a gidip çok başarılı olmuştu. Aynı şeyi Mandzukic için de söyleyebiliriz. 34 yaşındaki yıldız, yeni bir Gomez etkisi yaratabilir.