Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bu yüzden devre arasında transfer olduğu Milan'da beklentileri karşılayamayan Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten kulübüne büyük bir jest geldi.

İtalyan internet sitesi Calciomercato.com'da yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu, Mart ayında forma giyemediği için maaşını kulübe iade etti. Milan Başkanı Paolo Scaroni, Mandzukic'in bu davranışı sonrası "Mario Mandzukic'in yaptığı profesyonelliğini ve Milan'a olan saygısını gösteren istisnai bir jest" yorumunda bulundu.





Mandzukic'in maaşı vakıfta kullanılacak

Hırvat futbolcunun kulübe iade ettiği maaşının kulübe ait "Milan Vakfı"nda gençlerin eğitimine kullanılacağı öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Milan'a katılan Mario Mandzukic, kırmızı siyahlılarla Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıkabildi.

Beşiktaş 'ın da gündemindeydi

Mandzukic, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündeminde yer almıştı.