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Mancini yönetimindeki İtalya dünya rekoruna ortak oldu

İtalya A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı ve dünya rekoruna ortak oldu. Üst üste 35 maç kaybetmeyen Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Brezilya ile İspanya'ya ait rekora ortak oldu.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:40 Son Güncelleme:
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Mancini yönetimindeki İtalya dünya rekoruna ortak oldu

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı ve dünya rekorunu egale etti.

Üst üste 35 maç kaybetmeyen İtalya böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın rekorlarına ortak oldu.

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İtalya (2018-2021) 35 maç

27 galibiyet - 8 beraberlik - 0 yenilgi - 88 gol atıp 12 gol yedi

Brezilya (1993-1996) 35 maç

29 galibiyet - 6 beraberlik - 0 yenilgi - 81 gol atıp 16 gol yedi

İspanya (2007-2009) 35 maç

32 galibiyet - 3 beraberlik - 0 yenilgi - 73 gol atıp 11 gol yedi

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