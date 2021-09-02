Mancini yönetimindeki İtalya dünya rekoruna ortak oldu

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı ve dünya rekorunu egale etti.

Üst üste 35 maç kaybetmeyen İtalya böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın rekorlarına ortak oldu.





İtalya (2018-2021) 35 maç

27 galibiyet - 8 beraberlik - 0 yenilgi - 88 gol atıp 12 gol yedi

Brezilya (1993-1996) 35 maç

29 galibiyet - 6 beraberlik - 0 yenilgi - 81 gol atıp 16 gol yedi

İspanya (2007-2009) 35 maç

32 galibiyet - 3 beraberlik - 0 yenilgi - 73 gol atıp 11 gol yedi