Mancini yönetimindeki İtalya dünya rekoruna ortak oldu
İtalya A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı ve dünya rekoruna ortak oldu. Üst üste 35 maç kaybetmeyen Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Brezilya ile İspanya'ya ait rekora ortak oldu.
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı ve dünya rekorunu egale etti.
Üst üste 35 maç kaybetmeyen İtalya böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın rekorlarına ortak oldu.
İtalya (2018-2021) 35 maç
27 galibiyet - 8 beraberlik - 0 yenilgi - 88 gol atıp 12 gol yedi
Brezilya (1993-1996) 35 maç
29 galibiyet - 6 beraberlik - 0 yenilgi - 81 gol atıp 16 gol yedi
İspanya (2007-2009) 35 maç
32 galibiyet - 3 beraberlik - 0 yenilgi - 73 gol atıp 11 gol yedi