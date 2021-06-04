Mancini Türkiye maçına rekorla geliyor

Euro 2020'de açılış maçındaki rakibimiz İtalya hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti'ni 4-0 yendi ve bir rekora imza attı. Gök Mavililer böylece tarihinde ilk kez üst üste 8 maçı gol yemeden kazandı. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya aynı zamanda yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. İtalya son 27 maçında 22 galibiyet alırken 5 kez berabere kaldı ve rakiplerine hiç mağlup olmadı.





İtalya'nın son 8 maçı

İtalya 2-0 Polonya

İtalya 4-0 Estonya

Bosna Hersek 0-2 İtalya

İtalya 2-0 Kuzey İrlanda

Bulgaristan 0-2 İtalya

Litvanya 0-2 İtalya

İtalya 7-0 San Marino

İtalya 4-0 Çek Cum.