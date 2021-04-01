Mancini İtalya Milli Takımı yenilmezlik rekoruna göz dikti

İtalya A Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini tarih yazıyor. Geride kalan dönemde 25 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gök-Mavililer, son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 2-0 yendi.

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan ünlü teknik adam Roberto Mancini, İtalya A Milli Takımı ile 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Vittorino Pozzo'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı. Pozzo yönetimindeki İtalya, 1935-39 yılları arasında 30 maç yenilmemişti.

Mancini aynı zamanda İtalya Milli Takımı ile en uzun ikinci seri olan 2004-06 arasındaki 25 maçlık seriyi yakaladı. Bu dönemde takımın başında Lippi yer alıyordu