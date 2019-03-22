Manchester’dan Barça’ya bilet ayarı!

Barcelona, 16 Nisan'daki Manchester United maçında deplasman biletlerini 102 Sterlin'den satışa çıkarınca tepki çekti. Manchester United, maça gidecek taraftarlarına 27 Sterlin destekte bulunacak.

22 Mart 2019, Cuma 06:00
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Manchester’dan Barça’ya bilet ayarı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşılaşacak Manchester United, 16 Nisan’da Nou Camp’ta oynanacak rövanş mücadelesi için misafir takım bilet fiyatının 102 Pound (729 TL) olmasına tepki gösterdi.

İngiliz ekibi, kulüp tarihinin en pahalı Avrupa deplasmanı bilet fiyatı sebebiyle aynı rakamı, 10 Nisan’da Old Trafford’da oynanacak ilk karşılaşma için Barçalı taraftarlara da uyguladı. Buradan gelecek parayla, rövanşa gidecek yaklaşık 5 bin İngiliz taraftarına 27’şer Pound’luk (193 TL) katkı yapılacak.

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