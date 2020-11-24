











İngiltere hükümetinin geçtiğimiz ay aldığı kararlar neticesinde spor müsabakaları dahil olmak üzere bir çok etkinliğe seyirci yasağı getirilirken, futbolun merkez şehri olan Manchester’da ise Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük bir sessizlik yaşanıyor. Manchester United’ın efsane stadyumu olan Old Trafford’da gerçekleştirilecek olan müsabakaya taraftarların korona virüs tedbirleri kapsamında stadyuma alınmayacağı ve maçı evlerinden takip etmeleri yetkililerce belirtildi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir TSİ saatiyle 23.00’de İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Manchester United ile Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti.