Premier Lig’de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton’ı 3-2 mağlup etti. Premier Lig’in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı’nda Southampton’a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani’nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı. Manchester ekibi puanını 16’ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.

Manchester United böylece kulüp tarihinde ilk kez üst üste 8 deplasman maçı kazandı



