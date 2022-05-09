Brighton hezimeti sonra Cristiano Ronaldo ve Manchester United'ta hareketli günler yaşanıyor. Kötü gidişe rağmen bu sezon takımının en golcü ismi olan ve sözleşmesinin son 1 yılına giren Portekizli yıldız geleceği ile ilgili karar verme aşamasında.

CRISTIANO RONALDO, TEN HAG'DAN HABER BEKLİYOR

İngiliz basınında çıkan habere göre, Manchester United yeni teknik direktörü Erik ten Hag önderliğinde gençleşmeye ve yeniden yapılanmaya gidecek. Cristiano Ronaldo yüksek yaşına rağmen, Kırmızı Şeytanlar'da kalmak ve bir kupa kazanmadan takımından ayrılmak istemiyor.

Erik ten Hag'ın ona karşı tutumuna göre hareket edecek olan 37 yaşındaki süper star, Hollandalı teknik direktörden istediği ilgiyi göremezse takımdan ayrılacak.

MANCHESTER UNITED'IN MAAŞ KARARI İSYAN ÇIKARDI

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı bir başka haberde ise, Manchester United'ın bu sezonu kupasız kapatması ve seneye Şampiyonlar Ligi'nde olamayacak olması nedeniyle maaşlarda kesintiye gidileceği ifade edildi.

Manchester United'ın çoğu yıldızının sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'nden kaynaklı özel bonuslar bulunmuyor. Ayrıca, yüksek haftalık ücretlere sahip olan İngiliz temsilcisinin yıldız isimleri kulübün başarısızlığından kaynaklı olacak kesintilerden mutsuz.

CRISTIANO RONALDO VE DE GEA BAŞI ÇEKİYOR

Cristiano Ronaldo geçen yaz Mancehstet United'a yeniden katıldı ve Old Trafford'da haftada 385.000 sterlin ile en çok kazananlardan biri. Yeni düzenleme ile ücreti, yıllardır kazandığı en düşük rakam olan haftada 288.000 sterline düşecek.

Ayrıca kaleci David de Gea da haftalık 375.000 sterlin kazanıyor. Yıldız kalecinin de ücreti haftalık 281.000 düşmüş olacak.









(Akşam)