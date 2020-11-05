Hollanda doğumlu olan Deniz'i tebrik eden yıldız orta saha oyuncusunun, "Bu kadarını beklemiyorduk, mükemmel bir takımsınız" dediği belirtildi. Pogba'nın da, "Günümüzde değildik ama siz de çok iyiydiniz" diyerek temsilcimzi onore ettiği ifade edildi. Başakşehir'e son dakika kiralık olarak gelen Deniz'in de performansıyla 11'in değişilmez ismi olması da övgü aldı. Yeniden Milli Takım'a seçilmesine kesin gözle bakılan başarılı hücumcu, Manchester United karşısında fiziksel olarak sahanın en iyilerinden biri olarak göze çarptı. Deniz ayrıca Visca'nın golünde yaptığı baskı, kazandığı top ve verdiği pasla da gecenin kahramanları arasına adını yazdırdı. Başakşehir, Deniz'in takıma katıldığı günden bu yana ligdeki tüm maçlarını kazanırken yalnızca Leipzig ve PSG'ye yenildi.

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