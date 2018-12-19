Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine dün son veren Manchester United'da yeni hoca resmen açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar, resmi internet siteleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada Mou'dan boşalan koltuğa efsanevi futbolcuları Ole Gunnar Solskjaer'i getirdiklerini duyurdu.

Ekim 2015'ten bu yana ülkesinin takımlarından Molde'yi çalıştıran Norveçli menajerle sezon sonuna dek anlaşıldığı açıklandı.

Solskjaer, 1996 ile 2007 yılları arasında formasını terlettiği United'da 366 maça çıkıp 126 gol kaydetmişti. Efsanevi ismin yardımcılıklarını ise Michael Carrick, Mike Phelan ve Kieran McKenna yapacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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