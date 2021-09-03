Manchester United’ın yeni 7 numarası: Cristiano Ronaldo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Eski futbolcusu Ronaldo’yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani’nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo’nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani’nin bu sezon 21 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.

Efsane olduğu 7 numarayı almasının ardından Cavani'ye teşekkür eden Ronaldo, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana numarasını vererek yaptığı bu inanılmaz jest için çok teşekkür ederim" diye konuştu.