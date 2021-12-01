Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sonrası Ralf Rangnick'i takımın başına getirdi. Rangnick, sezon sonuna kadar menajer olarak görev yapacakken 2024'e kadar ise danışman olarak İngiliz ekibinde görev alacak.

Manchester United'da yaz aylarında belirlenecek yeni menajer adına da çalışmalar sürüyor. Zinedine Zidane ve Mauricio Pochettino isimleri gündeme gelse de Telegraph'ın haberine göre United, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

İtalya ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Roberto Mancini, son Avrupa şampiyonu takımıyla baraj etabını geçerek Dünya Kupası'na kalma mücadelesi veriyor. Daha önce ülkemizde Galatasaray 'ı da çalıştıran Roberto Mancini'nin 2009-13 yılları arasında Manchester City'de görev yaptıktan sonra United'ın teklifine nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.