İngiliz devi Manchester United'ın transferdeki hedefi Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu Raphael Varane. Kırmızı Şeytanlar Harry Maguire'ın yanına büyük bir isim getirerek savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

United'ın hedefinde Kalidou Koulibaly ve Jules Kounde gibi isimlerde yer alıyor ancak The Sun'da yer alan habere göre Fransız yıldız Varane listenin ilk sırasında.





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Varane yeni bir ligde devam etmek istiyor

İspanya'da yayın yapan AS'ın haberine göre ise 2011 yılınıdan bu yana LaLiga'da Real Madrid forması giyen Varane kariyerine yeni bir ligde devam etmek istiyor.

Real Madrid, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stoperin, takımdan ücretsiz bir şekilde ayrılmasına sıcak bakmıyor. Bu nedenle Varane yeni sözleşme yapmak istemez ise Madrid sezon sonunda oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Varane giderse alternatifler hazır

Real Madrid'in Raphael Varane'ın takımda kalmasını istediği biliniyor. Ancak her ihtimali değerlendiren İspanyol ekibi Varane'ın ayrılması halinde David Alaba, Pau Torres veya Kounde ile temasa geçecek.







