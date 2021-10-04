Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Barcelona'nın genç yeteneği Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İngiliz devi Katalan ekibinin ekonomik sıkıntılarından yararlanmayı hedefliyor.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United, Barcelona'nın hücum oyuncusu Ousmane Dembele ile yakından ilgileniyor. United'ın, Katalan ekibinin mali sıkıntılarından faydalanmak istediği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona her ne kadar futbolcuyu bırakmak istemese de Manchester United'ın Dembele'ye olası teklifine yetişebilmesi zor gözüküyor.

Genç futbolcunun geçtiğimiz dönemlerde ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılmıştı. Dembele'nin Barcelona ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.