Manchester United'in hedefi Declan Rice! West Ham'dan izin yok
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, West Ham United forması giyen Declan Rice'ı transfer etmek istiyor. İddialara göre Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, orta sahadaki alternatiflerini artırmak için 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. West Ham ise Declan Rice'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester United'ın ara transfer döneminde West Ham'ın yıldız orta sahası Declan Rice'ı kadrosuna katmak istediği ancak West Ham'ın oyuncuyu takımdan göndermeye yanaşmadığı ileri sürüldü.
Mirror'da yer alan habere göre Manchester United, yaklaşan transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanların ilk hedefinin ise Declan Rice olduğu iddia edildi.
Ancak West Ham United, Jack Grealish'in Manchester City'ye gitmesinin ardından bir diğer yıldız futbolcusu Declan Rice'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin planı takımı Rice'ın üzerine inşa etmek.
Declan Rice ile Manchester United'ın yanı sıra Chelsea ve Manchester City de ilgileniyor. Bu sezon West Ham ile 15 maça çıkan genç yıldız 3 gol ve 3 asistlik performans göstermiş durumda.