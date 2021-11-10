Bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester United'ın ara transfer döneminde West Ham'ın yıldız orta sahası Declan Rice'ı kadrosuna katmak istediği ancak West Ham'ın oyuncuyu takımdan göndermeye yanaşmadığı ileri sürüldü.

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United, yaklaşan transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanların ilk hedefinin ise Declan Rice olduğu iddia edildi.

Ancak West Ham United, Jack Grealish'in Manchester City'ye gitmesinin ardından bir diğer yıldız futbolcusu Declan Rice'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin planı takımı Rice'ın üzerine inşa etmek.

Declan Rice ile Manchester United'ın yanı sıra Chelsea ve Manchester City de ilgileniyor. Bu sezon West Ham ile 15 maça çıkan genç yıldız 3 gol ve 3 asistlik performans göstermiş durumda.

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