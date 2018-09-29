Manchester United’dan son 29 yılın en kötü başlangıcı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, deplasmanda West Ham United’ı 3-1 yenilerek son 29 yılın en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Ligin 7. hafta mücadelesinde Manchester United’ı ağırlayan West Ham United, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko ve Marko Arnautovic’in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Manchester United’ın tek golünü ise Marcus Rashford kaydetti.

Bu sonuçla ligde 10 puan ve maç fazlasıyla 8’inci sıraya gerileyen Manchester United, 1989-90’dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. West Ham United ise 7 puanla 12’nci sıraya yükseldi.