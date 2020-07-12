İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmada Maguire'ın yanına üst düzey bir stoper eklemek isteyen United, İtalya'dan Milan Skriniar ve Kalidou Koulibaly için çalışmalarını sürdürüyor.

Tuttusport'a göre United'ın sezon boyunca temaslarını sürdürdüğü Milan Skriniar için kulübü Inter'a 65 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Harry Maguire ile savunma hattında güç kazanan United, Skriniar hamlesiyle savunma hattını çok daha güçlü hale getirmeyi planlıyor.