İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Daily Record'a göre İngiliz devinin son hedefi Independiente del Valle forması giyen 19 yaşındaki Moises Caicedo oldu.

Caicedo hamlesi, Manchester United'ın birçok farklı ülkeden transfer çabasının yanı sıra genç oyunculara yönelik transfer politikasının bir sonucu. United, bu yaz Uruguay'dan Facundo Pellistri ve Atalanta'dan Amad Diallo gibi genç oyuncuların transferini bitirmişti.

Manchester ekibinin yanı sıra West Ham United'ın da kadrosuna katmak istediği Moises Caicedo için iki takım da ocak ayında bir hamle yapmaya hazırlanırlarken Ekvador ekibinin oyuncu için 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği aktarılmakta.