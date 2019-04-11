Manchester United yaz transfer döneminde rekor kırmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen United yönetimi bu doğrultuda kesenin ağzını açmış durumda

Corriere dello Sport'ta çıkan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar son iki sezondur kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Napoli'nin başarılı oyuncusu Kalidou Koulibaly için 90 milyon poundu gözden çıkardı.

Napoli'de gösterdiği performans ile Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine giren Senegalli oyuncunun serbest kalma bedeli ise 129 milyon pound.

Eğer Manchester United bu transferi gerçekleştirise 75 milyon pound ile Liverpool'lu savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in elinde bulunan tarihin en pahalı savunma oyuncusu rekoru da Koulibaly'e geçmiş olacak. (beIN SPORTS)